Nel corso di un evento dedicato alla valorizzazione delle donne, tre riconoscimenti sono stati assegnati nell’ambito di “Donne in primo piano”. L’iniziativa fa parte del progetto “Italia delle Donne 2026”, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Anci. Anche il Comune di Todi ha partecipato, contribuendo alla manifestazione con iniziative dedicate.

TODI – Nell’ambito del progetto " Italia delle Donne " 2026 e delle tante iniziative programmate e sviluppate dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Anci, anche il Comune di Todi ha voluto fare la sua parte. L’amministrazione comunale, infatti, ha aderito alla campagna di prevenzione contro la violenza sulle donne e, nello stesso tempo, di valorizzazione del ruolo che esse hanno nella comunità con la campagna " Mai Bandiera Bianca " contro la violenza. E lo ha fatto dando continuità all’evento, tutto tuderte, “ Donne in Primo Piano “, che si è svolto nella giornata del Venerdì Santo presso la Sala Affrescata del Museo-Pinacoteca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre premiate a “Donne in primo piano“

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