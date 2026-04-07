In questa giornata, le notizie che arrivano sono principalmente negative, con tre eventi considerati cattivi e due potenzialmente positivi. La redazione di Il Tempo si distingue per opinioni decise e chiare, senza però cadere in strategie di distorsione o propaganda. La realtà si presenta complessa, con notizie che si susseguono e che richiedono attenzione e analisi senza filtri o interpretazioni affrettate.

Giorgia alla sfida finale. La "sorpresa" di Pasqua è l'inizio della battaglia per il 2027 Diritto e Rovescio, Capezzone asfalta i maranza: "Ma non è mai colpa vostra?" Qui a Il Tempo abbiamo opinioni forti e ben note, ma siamo estranei alle logiche della distorsione propagandistica. E dunque proviamo insieme a guardare il panorama dopo una Pasqua di inquietudine, tra (molte) ombre e (poche) luci. Prima cattiva notizia: sta diventato tecnicamente impossibile spiegare le azioni di Donald Trump, anche quando (molto più spesso di quanto pensino i suoi detrattori) sono sensate. Il presidente Usa farebbe bene a rileggere una illuminante massima di Abramo Lincoln: «Il sentimento pubblico è tutto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tre notizie cattive e due buone (forse)

Galaxy s26 ricarica wireless dati: buone e cattive notizieQuesto testo sintetizza le ultime indicazioni emerse su una nuova generazione di modelli Galaxy S26, focalizzandosi sulle specifiche di ricarica...

Leggi anche: Le buone e le cattive notizie per l'Italia dalla partita con l'Irlanda del Nord

4y later, I met my ex, the CEO, and he still loved me to the core!#cdrama

Temi più discussi: Viale Ceccarini, dal cantiere cattive notizie per i pini: due esemplari da abbattere per motivi di sicurezza; Schizza il prezzo del diesel, in un distributore si sfiorano i 2,50 euro al litro. Monitoraggio: Solo cattive notizie; Lo spreco alimentare della uova di Pasqua: un italiano su tre le butta senza mangiarle; Domenico Racanati, chi è l’operatore marittimo disperso in Molise: Tutto famiglia e lavoro.

Capezzone: tre notizie cattive e due buone (forse)Qui a Il Tempo abbiamo opinioni forti e ben note, ma siamo estranei alle logiche della distorsione propagandistica. E dunque proviamo insieme a ... iltempo.it

Inter, cattive notizie per Chivu: un titolare salterà Roma e ComoL'Inter si prepara al big match contro la Roma di Gasperini, ma Chivu dovrà fare i conti con un'assenza importante. spaziointer.it