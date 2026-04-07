Venerdì 10 aprile alle 18:00, presso l’Hotel Dante a Ponte nelle Alpi, si terrà la presentazione di un approfondimento storico dedicato a tre omicidi avvenuti nel territorio di Belluno nel corso del Novecento. L’evento sarà condotto dal giornalista e scrittore, che illustrerà i risultati di una ricerca basata su documenti d’archivio relativi a i fatti di cronaca nera di quegli anni.

Roberto De Nart, giornalista e scrittore, presenterà venerdì 10 aprile alle ore 18:00 presso l’Hotel Dante, in località La Secca di Ponte nelle Alpi, un lavoro di ricostruzione storica basato su tre delitti del Novecento bellunese. L’evento vedrà il coinvolgimento dell’avvocato Anna Polifroni, membro del Foro di Belluno, con cui l’autore dialogherà per approfondire le scoperte emerse da ricerche d’archivio e bibliografiche. L’iniziativa non mira a proporre opere di finzione, ma si fonda su un rigoroso studio di documenti ufficiali. Per riportare alla luce queste vicende, De Nart ha esaminato i fascicoli processuali del Tribunale di Belluno, ha analizzato i materiali conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia e ha studiato le pagine dei giornali pubblicate all’epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre delitti del Novecento a Belluno: svelati i segreti d’archivio

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