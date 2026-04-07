Tragedia sull’A14 morto un uomo di Lecce

Una tragedia si è verificata questa mattina sull’autostrada A14, in direzione di Bari. Una Ford Focus, proveniente da Lecce, ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Nell’incidente, un uomo ha perso la vita. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi.

Stamattina, 7 aprile, una Ford Focus sull’A14 diretta a Bari, per cause in corso d’accertamento, ha sbandato terminando contro il guardrail. I due occupanti provengono da Lecce e sono un uomo di 69 anni ed una donna di 56. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre la passeggera è stata trasferita urgentemente all’ospedale di San Severo, non sembrerebbe in pericolo di vita. I militari stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per comprendere la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Tragedia sull’A14, morto un uomo di Lecce Incidente mortale A14 oggi a San Severo: un morto e un ferito nello schianto. La vittima è originaria della provincia di LecceÈ di un morto e un ferito grave il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, lungo l'autostrada... Eros Zanotti, Lonato e Montichiari piangono il medico morto in un incidente sull’A14Lonato del Garda (Brescia), 14 febbraio 2025 – Lutto a Lonato del Garda e Montichiari: è morto Eros Zanotti, 65 anni, medico per oltre trent’anni in... Temi più discussi: Tragedia di Pasqua sull'A14: morto un ragazzo di 21 anni, grave una di 20, feriti altri 6 giovani; Tragico schianto in autostrada: morto un giovane, grave una ragazza e altri sei in ospedale; Solarolo, tragedia sull’autostrada: muore un 21enne, sette feriti; Schianto fra due auto nella Capitale: muoiono un 16enne e una donna di origini abruzzesi, ferite le due figlie. Incidente sulla A14: un salentino perde la vita, ferita la moglieTragedia sull’ autostrada A14, nei pressi di San Severo, in provincia di Foggia. Nella mattinata odierna un uomo di 69 anni, originario della Provincia di Lecce, ha perso la vita in seguito ad un ... leccesette.it Tragedia di Pasqua sull’A14: morto un ragazzo di 21 anni, grave una di 20, feriti altri 6 giovaniUn terribile incidente stradale tra due vetture si è verificato nella notte di Pasqua, poco prima delle 23, sull'A14, corsia nord, all'altezza dell'uscita ... ravennanotizie.it Spezzano della Sila (CS) - Tragedia a Pasquetta, muore il giovane Attilio Aura sulla Statale 107 - facebook.com facebook Tragedia sull’A21, il Torino piange il baby calciatore di otto anni Ismael Pistis x.com