Tragedia nel Casertano 18enne si accascia e muore

Un giovane di 18 anni è deceduto nel Casertano dopo essersi improvvisamente accasciato. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. La tragedia si è verificata in un’area pubblica della zona, lasciando senza parole amici e familiari. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Doveva essere una Pasquetta serena, trascorsa in famiglia tra risate e preparativi. Invece, la giornata si è trasformata in tragedia a Casapulla, nel Casertano, dove un ragazzo di 18 anni è morto improvvisamente. Il giovane si trovava a casa della zia, nei pressi della piazza centrale del paese. Era in attesa del barbecue insieme ai familiari quando, all’improvviso, si è accasciato al suolo. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sotto gli occhi sconvolti dei presenti. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tragedia nel Casertano, 18enne si accascia e muore Caserta, tragedia a Pasquetta: 18enne si accascia e muore davanti al barbecueDoveva essere una Pasquetta serena, trascorsa in famiglia tra risate e preparativi. Tragedia nel calcio: si accascia in campo e muore, aveva 27 anniUna partita di coppa in una tranquilla serata portoghese, gli spalti illuminati, il brusio dei tifosi, i compagni che corrono sulla fascia. Temi più discussi: Tragedia a Pasquetta nel Casertano, muore a 18 anni davanti al barbecue; Tragedia nel Casertano: 18enne muore dopo un malore improvviso; Tragedia di Pasquetta a Casapulla: 18enne muore improvvisamente durante il barbecue; Casapulla, Christian Raucci si accascia e muore a 18 anni mentre festeggia la Pasquetta. Tragedia di Pasquetta nel Casertano, Christian muore a 18 anni stroncato dal maloreIl giovane si sarebbe sentito male mentre trascorreva la Pasquetta con gli amici nel centro di Casapulla, nel Casertano: inutili i soccorsi. Indagini in corso per accertare le cause del decesso: dispo ... internapoli.it Tragedia a Pasquetta nel Casertano, muore a 18 anni davanti al barbecueSi è accasciato improvvisamente al suolo mentre aspettava il barbecue con i familiari. È morto così a Casapulla, nel Casertano, un ragazzo di 18 anni. (ANSA) ... ansa.it Tragedia a Napoli, nel quartiere Ponticelli, dove all’alba di questa mattina un giovane di soli 20 anni - Fabio Ascione - è stato ucciso da un proiettile. Secondo le prime informazioni, l’agguato è avvenuto intorno alle 5.10 nei pressi del bar Lively. Uno o più scon - facebook.com facebook Rimane incastrato in una vasca idromassaggio, 12enne gravissimo. Tragedia a Pasqua per una famiglia di Ascoli Piceno in vacanza nel Riminese. #ANSA x.com