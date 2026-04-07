Tragedia la sera di Pasquetta finisce con la moto contro un albero e muore

Nel tardo pomeriggio di Pasquetta, a Ceprano, un motociclista ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato contro un albero. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona e, nonostante i soccorsi, il conducente è deceduto sul posto. La questura ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Il drammatico incidente nella serata in via Ori Martin. La vittima, originaria del posto e domiciliata ad Arce, ha perso il controllo del suo scooter uscendo di strada Un drammatico incidente stradale ha scosso la serata del giorno di Pasquetta a Ceprano, nel sud della provincia di Frosinone, trasformando in tragedia il percorso di un motociclista. Intorno alle ore 21:40, lungo via Ori Martin, si è verificato un violento sinistro autonomo che è purtroppo costato la vita a L.L. un uomo di 59 anni della zona. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri intervenuti immediatamente sul posto per i rilievi, si è trattato di un incidente che non ha coinvolto altri veicoli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Incidente in auto, finisce contro l’unico albero sul tragitto e muore a 35 anni: la tragedia a 300 metri da casa Italia, tragedia nella notte di San Valentino: 17enne finisce con l’auto contro l’alberoIl buio di una notte che doveva essere di festa si è trasformato improvvisamente in un silenzio irreale, spezzato solo dal fragore del metallo che si... Temi più discussi: Tragedia a Cernobbio sabato sera: morta una 23enne, incidenti e alcol nella notte di Pasqua; Tragedia in casa la sera di Pasqua: donna trovata senza vita; Cestista di 15 anni morta a Roma dopo la cena al ristorante: il lutto del Basket San Giorgio; Diciassette anni fa la tragedia del terremoto dell'Aquila: una cerimonia senza corteo per ricordare le vittime. LA TRAGEDIA. Ragazza di 12 anni muore a casa sua. Ecco l’incredibile causaL’evento letale si è consumato ieri sera SAN MARCO EVANGELISTA – Tragedia in via Ciaramella. Una ragazza di 12 anni, Angela, ha perso la vita ieri sera nell’abitazione in cui risiedeva. . Pare che la ... casertace.net Tragedia a Malaga, ex matador incornato dal toro: morto sul colpo, stava preparando una corridaRicardo Ortiz è morto ieri sera sera a Malaga dopo essere stato colpito da un toro durante i preparativi della 'Corrida Picassiana' del Sabato Santo ... fanpage.it Tragedia a Napoli, nel quartiere Ponticelli, dove all’alba di questa mattina un giovane di soli 20 anni - Fabio Ascione - è stato ucciso da un proiettile. Secondo le prime informazioni, l’agguato è avvenuto intorno alle 5.10 nei pressi del bar Lively. Uno o più scon - facebook.com facebook Rimane incastrato in una vasca idromassaggio, 12enne gravissimo. Tragedia a Pasqua per una famiglia di Ascoli Piceno in vacanza nel Riminese. #ANSA x.com