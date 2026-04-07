Tragedia a Passons muore un lavoratore all' interno di un' azienda

Un incidente mortale si è verificato questa mattina all’interno di una distilleria situata al civico 9 di via San Daniele a Passons di Pasian di Prato. Un lavoratore ha perso la vita durante l’orario di lavoro, secondo quanto riferiscono le autorità. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gli accertamenti del caso e per ricostruire con precisione quanto accaduto. La vittima era impiegata nella struttura al momento dell’incidente.

Il fatto, che necessita di chiarimenti, si è verificato in una distilleria che ha sede nella frazione di Pasian di Prato Incidente sul lavoro mortale a Passons di Pasian di Prato, in una distilleria che ha sede al civico 9 di via San Daniele. Per cause in corso di accertamento un lavoratore ha perso la vita mentre si trovava all'interno di un serbatoio. Sul posto personale sanitario, vigili del fuoco, personale del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e carabinieri. UdineToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Livorno, tragedia sul lavoro a Shangai: operaio muore schiacciato all'interno di una dittaTragedia sul lavoro all'interno di una ditta in zona Shangai dove un operaio tra i 50 e i 60 anni è morto nella mattina di oggi, venerdì 23 gennaio. Leggi anche: Muore travolto da una gru nell’azienda: tragedia sul lavoro, inutili i soccorsi Multi SubHe came for fish. He got a criminal empire. Best career change.