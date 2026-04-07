Il traffico a Roma alle 18:30 del 7 aprile 2026 mostra code di circa quattro chilometri sulla A1 tra Roma e Napoli, causate da un veicolo andato a fuoco. La situazione ha causato rallentamenti e disagi sulla carreggiata, con i veicoli che si sono accumulati in prossimità del punto dell’incidente. Non sono stati segnalati feriti o ulteriori danni. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire l’emergenza.

Luceverde Roma trovati per un veicolo che ha preso fuoco code per 4 km sulla A1 Roma Napoli tra la diramazione Roma nord ed il bivio per la 24 in direzione di Napoli sulla Roma Napoli per il traffico intenso Ci sono code in direzione di Roma tratti tra Cassino e Ceprano e proseguendo tra Frosinone Valmontone altre code sulla diramazione Roma Sud a Torrenova raccordo sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla classe alla Salaria e dalla Nomentana la 24 rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud trafficato il tratto Urbano della A24 con code da Viale Togliatti alla tangenziale est... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-04-2026 ore 18:30

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Traffico Roma del 04-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che...

Arènes, Gladiateurs et Empire Romain : Le retour spectaculaire des Romains – Documentaire - AMP

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Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato p - facebook.com facebook