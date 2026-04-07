Il traffico a Roma alle 11:30 del 7 aprile 2026 presentava alcuni rallentamenti segnalati dal servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le informazioni disponibili indicano congestioni in diverse zone della città, senza dettagli specifici sulle cause o le aree interessate. La situazione è monitorata in tempo reale, consentendo agli utenti di pianificare eventuali percorsi alternativi.

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-04-2026 ore 11:30

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Il traffico caotico di Roma è un argomento ricorrente, ma oggi diventa particolarmente urgente nell'ottica della Domenica ecologica del 29 marzo. #TrafficoRoma #DomenicaEcologica #MobilitàSostenibile #Inquinamento #EmergenzaTraffico - facebook.com facebook

Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com