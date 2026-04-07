Alle 8:30 del 7 aprile 2026 si registrano condizioni di traffico intenso sulle principali vie di accesso alla città. Le strade più congestionate si trovano in direzione del centro urbano, con veicoli che procedono a ritmo rallentato lungo le arterie principali. La situazione coinvolge anche le uscite autostradali e le strade di collegamento tra i quartieri periferici e il centro. Non si segnalano incidenti o interruzioni significative alla circolazione.

Luceverde Roma traffico intenso sulle principali arterie in direzione della capitale e per agevolare i rientri dopo le festività pasquali stop ai mezzi pesanti il 9 alle 14 torniamo al traffico code sulla Salaria dall' aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est e poi sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti filetti ritroviamo sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico altezza Salaria rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Appia ripresi i lavori in viale del Parco del Celio con chiusura serale a partire dalle 21 la chiusura sarà in vigore dal lunedì al sabato pertanto di sera ad esclusione della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-04-2026 ore 08:30

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che...

Traffico Roma del 07-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma dopo le festività pasquali i mezzi pesanti dalle 9 alle 14 torniamo al traffico rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in...

Arènes, Gladiateurs et Empire Romain : Le retour spectaculaire des Romains – Documentaire - AMP

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni; Domenica ecologica Roma, date, orari e strade con blocco del traffico; Domenica ecologica a Roma il 29 marzo: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio rimane scorrevole la verità su ... romadailynews.it

Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato p - facebook.com facebook

Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com