Traffico in Tilt sulla A16 | sei chilometri di coda tra Candela e Lacedonia

Oggi sulla A16 Napoli-Canosa si sono formati sei chilometri di coda tra Candela e Lacedonia, a causa di un cantiere di lavori di ammodernamento al km 120. L'incidente si è verificato intorno alle 16:45 e interessa la carreggiata in direzione Napoli. La presenza del cantiere ha causato rallentamenti e code che coinvolgono i veicoli in transito in quel tratto.

Avellino, 7 aprile 2026 – Verso le 16:45, sulla A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli, si registrano 6 km di coda per un cantiere di lavori di ammodernamento, al km 120.2, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia in deviazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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