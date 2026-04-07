Tra Edipo e sensi di colpa | Il male oscuro sbarca al Menotti

Al Teatro Menotti di Milano, il 7 aprile, va in scena la prima della riduzione de Il male oscuro, diretto da Giuseppe Di Pasquale. La rappresentazione si inserisce nel cartellone della stagione teatrale e richiama l’attenzione sul rapporto tra Edipo e i sensi di colpa. La produzione si propone di portare sul palco una versione semplificata del testo originale, con attenzione alla drammaturgia e alla messa in scena.

Il Teatro Menotti di Milano apre oggi, 7 aprile, le porte alla prima della riduzione de Il male oscuro, curata da Giuseppe Di Pasquale. Lo spettacolo, che vedrà protagonisti Alessio Vassallo e Ninni Bruschetta, rimarrà accessibile al pubblico fino al 12 aprile. L’opera teatrale si basa sul romanzo di Giuseppe Berto pubblicato nel 1964, un testo che all’epoca generò un tale scalpore da far percepire la psicoanalisi come una disciplina di facile diffusione tra i lettori. Questo successo editoriale spinse saggisti e critici a utilizzare i metodi analitici per esaminare opere letterarie, applicando le teorie di Freud a testi come La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda o La coscienza di Zeno di Italo Svevo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra Edipo e sensi di colpa: Il male oscuro sbarca al Menotti “Colpa dei sensi”, intervista esclusiva ad Anna Safroncik: “In Colpa dei sensi Laura si ritrova divisa tra due uomini. All’inizio della carriera ho dovuto lottare di più per dimostrare che non ero solo bella”A partire da stasera, venerdì 30 gennaio, andrà in onda su Canale 5 “Colpa dei sensi”. Ascolti tv ieri 10 febbraio 2026, Colpa dei Sensi al 15,4%, Coppa Italia al 14,6%, male Il marciatore al 13%, Scotti (23%) supera De Martino (20,1%)La sfida degli ascolti tv di ieri, martedì 10 febbraio 2026, vede un prime time molto equilibrato, con quattro proposte ravvicinate nello share e...