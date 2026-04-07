Toscana Pasqua da record negli agriturismi | 224mila presenze nel ponte

Durante il ponte di Pasqua, circa 224.000 persone hanno soggiornato in quasi 6.000 agriturismi della Toscana. Questa cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e si registra in un periodo di festività che ha visto un’alta affluenza di visitatori nella regione. La regione ha registrato un record di presenze in questa tipologia di strutture ricettive durante le festività pasquali.

Circa 224mila turisti hanno scelto di trascorrere il ponte di Pasqua in uno dei quasi 6mila agriturismi toscani. Il bel tempo, caratterizzato da sole e temperature quasi estive, ha favorito la ripresa del desiderio di viaggiare, nonostante le incertezze dovute al contesto internazionale. La formula vincente è stata quella della “vacanza di prossimità”, ritenuta più semplice e conveniente anche alla luce dell’aumento dei prezzi dei carburanti: il 44% di chi si è messo in viaggio per il ponte è rimasto all’interno della propria regione. I dati sono stati diffusi da Terranostra Toscana (Coldiretti) all’indomani del weekend pasquale. “Il bel... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Pasqua: Coldiretti Lazio, boom di prenotazioni negli agriturismi, oltre 200 mila presenzePasqua 2026 “conferma nel Lazio la voglia di vivere le festività nel segno della vicinanza, della tranquillità e della buona tavola.

Crescono le presenze nei 215 agriturismi del padovano: tutto pieno fino a PasquaTra Comunioni, Cresime e anniversari vari, le domeniche da metà marzo a tutto maggio sono già piene.

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Toscana, Pasqua da record negli agriturismi: 224mila presenze nel ponteCirca 224mila turisti hanno scelto di trascorrere il ponte di Pasqua in uno dei quasi 6mila agriturismi toscani. Il bel tempo, caratterizzato da sole e temperature quasi estive, ha favorito la ripresa ... firenzetoday.it

Musei, Mostre, Eventi: cosa fare in Toscana a Pasqua e PasquettaOggi domani e dopodomani a Volterra il nuovo attesissimo appuntamento con la Mostra mercato del tartufo marzuolo, tredicesima edizione dell’evento. A livorno Dal 4 al 6 aprile Porta a Mare, la mostra ... controradio.it

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