Torna la Imola Fan City Experience per il Wec si farà shopping anche di sera | c' è la Night Shopping Experience

A Imola torna la Imola Fan City Experience in occasione del Wec, con la novità di poter fare shopping anche di sera grazie alla Night Shopping Experience. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, che si trova a circa 700 metri dall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. La proposta mira a rafforzare il legame tra l’evento motoristico e il territorio, coinvolgendo residenti e visitatori in un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Imola rilancia la sua sfida e lo fa ancora una volta puntando su ciò che la rende unica nel panorama dei grandi eventi motoristici: la connessione straordinaria tra l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e il cuore della città, distanti appena 700 metri. Una prossimità reale, fisica e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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