Torino retromarcia fatale in via Colombo | muore l’82enne Tuseo

Martedì 7 aprile, in via Cristoforo Colombo a Torino, un uomo di 82 anni è deceduto dopo essere stato investito da un veicolo. La vittima si trovava a bordo di un’auto in retromarcia quando si è verificato l’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Giancarlo Tuseo, un ottantaduenne residente a Torino, ha perso la vita il pomeriggio di martedì 7 aprile dopo essere stato travolto da un veicolo in via Cristoforo Colombo. L’incidente è avvenuto mentre l’auto eseguiva una manovra di parcheggio procedendo all’indietro. Il dramma si è consumato a pochissimi metri dall’abitazione dell’uomo, che viveva insieme alla moglie in quella zona della città. La conducente del mezzo, una commerciante che lavora in uno dei negozi situati proprio in quella via, ha reagito immediatamente al sinistro attivando l’allarme per richiedere soccorsi. La gestione dell’emergenza e i rilievi tecnici. Sul luogo del fatto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 Azienda Zero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, retromarcia fatale in via Colombo: muore l’82enne Tuseo Leggi anche: Roma, a 17 anni muore con la microcar: schianto fatale contro un'auto sulla Colombo. Il dramma nella notte Leggi anche: Schianto fatale. Medico muore. Ospedale in lutto