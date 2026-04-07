Top e Flop | Napoli-Milan il migliore e il peggiore azzurro in campo

Nel match tra Napoli e Milan, la squadra partenopea ha conquistato la quinta vittoria consecutiva, vincendo per 1-0 al Maradona. La formazione di Conte ha superato quella di Allegri, mantenendo la seconda posizione in classifica. Durante l’incontro sono stati individuati un giocatore che si è distinto positivamente e un altro che invece ha avuto una prova meno soddisfacente. L’articolo analizza i protagonisti principali di questa sfida.

Inizio partita equilibrato, tanta intensità ma zero occasioni importanti. Spinazzola sfiora l’incrocio dopo una bella azione personale, Giovane lanciato a rete si fa murare il tiro da Pavlovic. Ripresa che inizia con un bel tiro di Giovane che impegna severamente Maignan. I cambi di Conte spostano gli equilibri della gara a favore degli azzurri: Alisson semina il panico sulla corsia di destra, da li nasce l’azione che Politano finalizza con un sinistro al volo che buca il portiere rossonero. L’esterno azzurro risolve una gara bloccata con un lampo dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo nella ripresa. Insieme al brasiliano Alisson Santos sono decisivi per spostare l’inerzia della gara a favore della squadra partenopea. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Top e Flop: Napoli-Milan, il migliore e il peggiore azzurro in campo Top e Flop: Napoli-Parma, il migliore e il peggiore azzurro in campoIl film della gara al Maradona è chiaro: Napoli all’attacco, Parma tutto chiuso sperando in qualche ripartenza. Leggi anche: Top e Flop: Napoli-Sassuolo, il migliore e il peggiore azzurro in campo Temi più discussi: Le pagelle di Napoli-Milan, i voti: i top e i flop del match del Maradona; Napoli-Milan 1-0 pagelle: Politano entra e firma il sorpasso, Conte supera Allegri al secondo posto; Inter, c’è Lautaro per il rilancio scudetto. Napoli-Milan vale più del 2° posto; Allegri lo sceglie titolare, ma non arriva il risveglio: Fullkrug flop anche in Napoli-Milan. NAPOLI-MILAN: TOP & FLOPNapoli e Milan nella storia della Serie A non erano mai state così vicine in classifica dopo trenta giornate di campionato. ilnapolionline.com Le pagelle di Napoli-Milan, i voti: i top e i flop del match del MaradonaNapoli e Milan scendono in campo nel giorno di Pasquetta a 24 ore di distanza dall'Inter capolista, che ha battuto 5-2 la Roma a San Siro. La partita del Maradona si è conclusa con ... ilmattino.it Napoli-Milan è stata il manifesto di ciò che non va nel calcio italiano - facebook.com facebook Napoli-Milan, Allegri: “Leao Pensavo di inserirlo anche un po’ prima. Ma non sapevo …” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com