Il 1° aprile 2026 a Cagliari si è svolto un incontro tra la Giunta regionale della Sardegna e le rappresentanze sindacali per discutere della situazione dei 180 licenziamenti annunciati da Tiscali. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di trovare soluzioni per tutelare i posti di lavoro dei dipendenti coinvolti. La discussione si è concentrata sulle possibili azioni da intraprendere per evitare o ridurre gli effetti dei licenziamenti.

La Giunta della Regione Sardegna e le sigle sindacali si sono incontrate a Cagliari il 1° aprile 2026 per definire una strategia di tutela verso i dipendenti Tiscali. Il vertice ha partecipare la presidente Alessandra Todde insieme agli assessori Emanuele Cani per l’Industria e Desirè Manca per il Lavoro. L’incontro è scattato in un momento di forte allarme per i lavoratori, a causa di una procedura di licenziamento che colpisce 180 persone su un totale di 729 impiegati a livello nazionale. La preoccupazione dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Fpc Uil riguarda inoltre l’incertezza legata al passaggio di proprietà di Tesselis, la società madre di Tiscali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tiscali: 180 licenziamenti, la Regione lotta per salvare i posti

Tiscali: 180 dipendenti a rischio, Regione intervieneLa Regione Sardegna si impegna a farsi carico della vertenza che vede coinvolti 180 dipendenti Tiscali su un totale di 729, in seguito alla proposta...

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