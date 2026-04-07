Durante la seconda fase delle qualificazioni ligure, il Tiro a Segno La Spezia ha conseguito diversi risultati positivi. Gli atleti della società hanno dimostrato una buona preparazione, portando a casa più vittorie rispetto alle precedenti competizioni. I successi sono stati registrati in diverse categorie e specialità, contribuendo a rafforzare la presenza della squadra nel panorama regionale. La partecipazione ha coinvolto numerosi atleti, tutti impegnati nelle sfide in programma.

Il Tiro a Segno La Spezia ha ottenuto risultati significativi durante la seconda fase delle qualificazioni ligure. Gli atleti si sono misurati a Savona per le prove con pistola e a Cascina-Pi per quelle con carabina, in vista dei Campionati italiani di Roma previsti per settembre. L’eccellenza spezzina è emersa prepotentemente nella disciplina della pistola a 10 metri femminile. Valentina Giuntoli ha conquistato il primo posto, guidando un podio interamente composto da atlete della città, con Viola Antonelli seconda ed Elsa Badiale terza. Nel medesimo settore maschile, i migliori piazzamenti sono andati a Matteo Scordari e Livio Rossi Bonifacio, rispettivamente secondo e terzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tiro a segno: pioggia di successi per La Spezia verso gli Italiani

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