Tiro a segno nella carabina mista della Coppa del Mondo di Granada la spunta la Cina

Si conclude la prima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, disputata a Granada, in Spagna. Nella gara di carabina da 10 metri a coppie miste, la Cina si aggiudica la vittoria, seguita dall’Ungheria e dalla Norvegia. La competizione ha visto in campo diverse nazioni che si sono sfidate per le prime posizioni in questa fase iniziale del torneo.

Si chiude la prima giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: a Granada, in Spagna, nella carabina da 10 metri a coppie miste vince la Cina, davanti all’Ungheria ed alla Norvegia. Non c’erano coppie azzurre al via: l’Italia prenderà parte alle sole prove individuali, che scatteranno domani. Nella finale a quattro il successo va a Cina 1 di Wang Zifei e Sheng Lihao, che nel duello conclusivo contro Ungheria 1 di Eszter Denes ed Istvan Marton Peni la spuntano per 504.3 a 502.9, cogliendo il successo, dunque, per 1.4 punti nei confronti della coppia magiara. Gradino più basso del podio per Norvegia 1 di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, eliminati ad una serie dalla conclusione in terza piazza con 439. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, nella carabina mista della Coppa del Mondo di Granada la spunta la Cina Tiro a segno, l’India si impone con record del mondo nella pistola mista a GranadaSi apre a Granada, in Spagna, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella pistola da 10 metri a coppie miste si impone l’India,... Tiro a segno, sedici azzurri in gara a Granada nella prima tappa di Coppa del MondoParte da Granada, in Spagna, la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: la prima tappa, in programma dal 7 al 12 aprile, vedrà al via 16 azzurri, dei... Temi più discussi: Date e orari della tappa spagnola della Coppa del mondo di tiro a segno; Tiro a segno, Granada ospita la prima tappa di Coppa del Mondo: assente Paolo Monna, presenti gli altri big azzurri; Coppa del Mondo ISSF di tiro sportivo 2026 fucile/pistola - Granada, Spagna; Tiro a segno, sedici azzurri in gara a Granada nella prima tappa di Coppa del Mondo. Tiro a segno, l’India si impone con record del mondo nella pistola mista a GranadaSi apre a Granada, in Spagna, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella pistola da 10 metri a coppie miste si impone l'India, che ... oasport.it Tiro a segno, Granada ospita la prima tappa di Coppa del Mondo: assente Paolo Monna, presenti gli altri big azzurriGiornata riservata ai primi allenamenti ufficiali a Granada, in Spagna, che da domani, martedì 7, a domenica 12 aprile ospiterà la prima tappa della Coppa ... oasport.it ALBA E MICHELE CONQUISTANO LA COPPA DEL MONDO DI STAFFETTA MISTA! Continua il tripudio per l'Italia (e la nostra Valtellina) nello #SciAlpinismo: dopo la vittoria della Coppa del Mondo generale di Giulia Murada e della Coppa di specialità nell'I - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com