Thiago Pitarch ovvero come il Real Madrid s' è costruito un titolare in casa

Il club ha puntato su un giovane giocatore cresciuto nel settore giovanile, che ha conquistato un ruolo da titolare nel primo team. La decisione si è basata sulla fiducia nelle sue capacità e sulla volontà di valorizzare i talenti interni. La squadra ha affrontato diverse sfide durante la stagione, con il giovane che ha dimostrato di reagire bene alle situazioni di pressione. La scelta ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.