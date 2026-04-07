Thiago Pitarch ovvero come il Real Madrid s' è costruito un titolare in casa
Il club ha puntato su un giovane giocatore cresciuto nel settore giovanile, che ha conquistato un ruolo da titolare nel primo team. La decisione si è basata sulla fiducia nelle sue capacità e sulla volontà di valorizzare i talenti interni. La squadra ha affrontato diverse sfide durante la stagione, con il giovane che ha dimostrato di reagire bene alle situazioni di pressione. La scelta ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.
Oggi che arrivano tutti e 59 i milioni di italiani al capezzale del nostro calcio moribondo, ognuno con la sua formula magica e la sua risposta al perché non produciamo più giocatori competitivi ad alto livello, gioverà sapere che nel frattempo la squadra più ricca d'Europa, l'unica a scollinare il miliardo di fatturato, s'è fatta un titolare in casa. Un ragazzo del 2007 senza grandi proclami, di cui fino a un anno e mezzo fa faticavano anche a capire l'utilizzo nelle giovanili, uno senza il dono naturale di Messi o il fisicone di Van Dijk. Capire come Thiago Pitarch si è preso il Real Madrid può insegnare parecchio sulla maniera di capitalizzare il talento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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