Un conducente è attualmente ricercato dopo aver investito un cane lungo una strada periferica di Milano e aver proseguito senza fermarsi. L’animale, un bracco ungherese, è morto a causa dell’incidente. La polizia sta cercando di risalire all’identità del veicolo coinvolto e al conducente, che non ha fornito assistenza né segnalato l’accaduto. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, nel quartiere a sud della città.

Milano, 7 aprile 2026 – “Ricercato” per omissione di soccorso per aver investito in auto Thiago, un esemplare di bracco ungherese, lungo una strada della periferia Sud di Milano, e per essersi allontanato senza presentare soccorso al quattro zampe. Le forze dell’ordine sono sulle tracce del conducente, per riuscire a identificarlo. Questo in base all'ultimo aggiornamento del Codice della strada, che, in assenza di feriti e con la morte di "animali d'affezione", prevede non una denuncia penale ma un'ammenda di 420 euro. L’investimento in via San Dionigi . Tutto è successo in pieno pomeriggio in via San Dionigi quando l'animale, che era in un giardinetto senza guinzaglio, è corso via attraversando la strada mentre sopraggiungeva la vettura che lo ha centraro in pieno sbalzandolo contro uno scooter che seguiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Thiago investito da un’auto che scappa via: il cane è morto, cosa rischia il conducente “ricercato”?

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