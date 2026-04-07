The Testaments la speranza oltre il patriarcato | i produttori raccontano la serie

Gli autori di “The Testaments” hanno condiviso dettagli sulla nuova serie, spin-off di “Il racconto dell'ancella”. Bruce Miller, creatore dello show, e Warren Littlefield, produttore esecutivo, hanno parlato del progetto e delle scelte fatte durante la realizzazione. La serie si concentra su eventi successivi a quelli della storia originale e mira a esplorare nuove prospettive all’interno di un mondo distopico.

L'intervista a Bruce Miller, creator, e Warren Littlefield, produttore esecutivo di The Testaments, la nuova serie spin-off di The Hanmaid's Tale. Su Disney+. Torniamo a Gilead con The Testaments, la nuova serie spin-off della celebre The Handmaid's Tale disponibile su Disney+. Tratte entrambe dalle opere di Margaret Atwood, raccontano la condizione femminile in una distopica nazione in cui la misoginia è legge e le donne vengono viste esclusivamente come oggetti: corpi ai quali demandare i lavori domestici e la riproduzione, che in nessun modo possono prendere parte alla cosa pubblica. In questa nuova produzione, in particolare, veniamo a conoscenza dell'educazione impartita alle giovani di buona famiglia: ragazze, figlie di alte cariche dello stato, che si approcciano alla vita adulta frequentando la scuola di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Testaments, la speranza oltre il patriarcato: i produttori raccontano la serie Leggi anche: Memoria: 5 libri (oltre i classici) che raccontano l'orrore e la speranza The Testaments | La serie debutta l’8 aprile su Disney+Disney+ ha annunciato che The Testaments, nuovo capitolo ideato dallo showrunner e dagli executive producer di The Handmaid’s Tale, debutterà l’8... Si parla di: Gilead salvato dalle ragazzine: arriva The Testaments, spinoff di The Handmaid's Tale. The Testaments, la speranza oltre il patriarcato: i produttori raccontano la serieL'intervista a Bruce Miller, creator, e Warren Littlefield, produttore esecutivo di The Testaments, la nuova serie spin-off di The Hanmaid's Tale. Su Disney+. movieplayer.it «The Testaments», arriva la serie distopica sequel di The Handmaid's TaleDi nuovo basato sul romanzo di Margaret Atwood e creato da Bruce Miller, lo show arriva in streaming su Disney+ dall'8 aprile ... corriere.it