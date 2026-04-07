Tgv travolge rimorchio militare in Francia | un morto e 27 feriti

Un incidente ferroviario si è verificato nel Pas-de-Calais, in Francia, coinvolgendo un TGV e un rimorchio militare. L'impatto ha causato una vittima e 27 feriti, interrompendo la circolazione tra le stazioni di Béthune e Lens. La linea è rimasta chiusa per le operazioni di soccorso e di verifica dei danni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

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