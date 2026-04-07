Nella mattinata di martedì 7 aprile 2026, tra le località di Béthune e Lens nel Pas-de-Calais, un treno ad alta velocità ha investito un rimorchio di un mezzo militare. L'incidente ha causato la morte del macchinista e il ferimento di 27 persone. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’impatto, che ha provocato notevoli danni alla linea ferroviaria e al convoglio coinvolto.

Un TGV è precipitato contro un rimorchio di un mezzo militare tra le località di Béthune e Lens, nel Pas-de-Calais, nella mattinata di martedì 7 aprile 2026. Lo scontro, avvenuto verso le ore 7:00, ha causato la morte immediata del macchinista e numerosi feriti tra i passeggeri. Il bilancio della tragedia conta una vittima fatale e almeno 27 persone colpite da traumi di diversa intensità. A bordo del convoglio ad alta velocità viaggiavano complessivamente 243 individui; per fortuna, nessuna delle persone coinvolte risulta attualmente in pericolo di vita. L’impatto ha generato una scena devastante che ha richiesto l’attivazione di un piano di soccorso massivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TGV travolge mezzo militare in Francia: morto il macchinista, 27 feriti

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