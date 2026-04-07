Il settore terziario a Brescia si trova in un momento di relativa stabilità, ma deve fare i conti con alcune difficoltà come l'accesso al credito e l'aumento dei costi dell'energia. Le imprese della zona si trovano ad affrontare sfide legate alle condizioni economiche generali, mentre le restrizioni urbanistiche limitano alcune opportunità di sviluppo. La situazione rimane tesa, con un clima di attesa per i prossimi mesi.

Il terziario di Brescia affronta una fase di stabilità cauta tra tensioni globali e vincoli urbanistici. I dati aggiornati al secondo semestre del 2025 mostrano un lieve recupero della fiducia imprenditoriale, nonostante il peso delle variabili internazionali. L’analisi condotta da Format Research per Confcommercio evidenzia come le imprese bresciane si muovano in un equilibrio precario. Da un lato c’è un miglioramento del clima aziendale, dall’altro resistono preoccupazioni legate a conflitti mondiali e instabilità macroeconomica. Carlo Massoletti, al vertice di Confcommercio, pone l’accento sul rischio legato ai costi dell’energia. La possibilità che l’inflazione riparta proprio su questo fronte rappresenta oggi uno dei temi più sentiti opera nel settore dei servizi e del commercio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terziario Brescia: tra credito difficile e paura costi energia

Costi energetici, "un peso insostenibile per le imprese del commercio, turismo, terziario, servizi e artigianato"“I costi dell’energia rappresentano oggi uno dei principali fattori di criticità per le imprese del commercio, del turismo, del terziario dei servizi...

Energia sempre più cara per il terziario: Confcommercio chiede riforme strutturaliSecondo i dati 2025 le bollette restano molto più alte rispetto al periodo pre-pandemia.