A Ficarazzi, si sono verificati recenti episodi che hanno portato all'apertura di un procedimento giudiziario. La procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di un giovane di 25 anni, sospettato di aver molestato una ragazza di 19 anni tra Caccamo e Ficarazzi. Le indagini si sono concentrate su alcune azioni che coinvolgono un falso social e un coltello, con l’ombra di un possibile omicidio.

La procura di Termini Imerese ha richiesto il rinvio a giudizio per Daniele Luigi Fallica, un giovane di 25 anni accusato di aver tormentato una ragazza di 19 anni tra Caccamo e Ficarazzi. Le indagini, guidate dal pm Danilo Angelini, delineano un quadro di violenza psicologica e fisica che ha generato nella vittima un profondo stato d’ansia e la paura concreta di essere uccisa. L’azione legale si inserisce in un contesto di aggressioni reiterate avvenute tra ottobre del 2024 e ottobre del 2025. In questo periodo, l’indagato avrebbe utilizzato diverse identità false sui social network per dare continuità alle proprie minacce nei confronti della giovane, difesa legalmente dall’avvocato Loredana Mancino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Ficarazzi: coltello, fake social e l’ombra di un omicidio

‘Non doveva scambiare quelle foto’, l’omicidio in classe a La Spezia: la confessione, il coltello e l’ombra della premeditazioneHa ammesso di aver ucciso il compagno di scuola perché, a suo dire, «non doveva fare quello che ha fatto».

Marano: terrore sul bus ANM, 28enne armato di coltello seminato il panicoMarano: arrestato un 28enne armato di un coltello da 22 cm a bordo di un bus ANM.