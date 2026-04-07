A Teramo, cinque strade provinciali sono state riaperte al traffico dopo interventi di manutenzione effettuati con fondi propri e una modifica del bilancio per coprire i lavori di emergenza. Tra queste, si punta ora a concentrarsi sulla strada provinciale 30 di Atri, considerata una delle principali vie di collegamento nella zona. La riapertura riguarda strade considerate strategiche per la mobilità locale e regionale.

La Provincia di Teramo ha riaperto al traffico cinque strade provinciali strategiche attraverso l’utilizzo di fondi propri e una variazione di bilancio per i lavori d’urgenza. L’intervento mira a decongestionare la rete viaria dopo l’emergenza, nonostante persistano limitazioni su numerose altre arterie. Il ripristino della viabilità ha riguardato diverse zone del territorio. A Castiglione Messer Raimondo, la SP 34E delle Vicenne è tornata percorribile in località Vicenne, sebbene sia stato imposto un limite di velocità di 30 kmh. Anche il transito è stato ripristinato sulla SP 365 di Bisenti, dove è stata revocata la chiusura al chilometro 19+850 presso il ponte che attraversa il fiume Fino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, ripartono 5 provinciali: ora l’obiettivo è la SP 30 di Atri

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