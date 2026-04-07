Dopo la partita tra Napoli e Milan, terminata 1-0 al 'Maradona', il giornalista sportivo Gianfranco Teotino è intervenuto negli studi di 'Sky Sport'. Nel suo commento ha espresso un giudizio molto severo su Rafael Leao, dicendo che “sembra che stiamo parlando di un morto”. Ha poi proseguito con altre osservazioni sulla prestazione dell’attaccante rossonero durante l’incontro.

Entrato all'83' al posto di Youssouf Fofana, Leão - visibilmente ancora limitato dal punto di vista fisico nonostante le due settimane di allenamento tra Portogallo e Milanello durante la sosta Nazionali - non è riuscito a dare la scossa tanto agognata all'attacco rossonero. Nei 12' - recupero compreso - giocati, il portoghese non ha brillato. A fine partita il giornalista sportivo Gianfranco Teotino, presente negli studi di 'Sky Sport', ha parlato proprio di Leao. “Sembra che stiamo parlando di un morto, ma nonostante tutte le ferite è comunque il capocannoniere del Milan. Poi è così forte che non ci si accontenta mai”, le parole di Teotino in difesa del nativo di Almada. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Teotino dopo Napoli-Milan: “Leao? Sembra che stiamo parlando di un morto”. Poi aggiunge …

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