Nonostante le festività pasquali appena trascorse, nel carcere di Avellino si sono verificati due interventi della Penitenziaria per fermare tentativi di introdurre telefoni cellulari non autorizzati. Le operazioni sono state condotte per prevenire l'ingresso di oggetti vietati all’interno della struttura penitenziaria. Nessuna informazione aggiuntiva sui soggetti coinvolti o sui dettagli specifici delle operazioni è stata resa nota.

Non si fermano i tentativi di introdurre oggetti vietati in carcere. Rinvenuti smartphone nascosti tra intercinta e reparti comuni. Alta l’attenzione della Polizia Penitenziaria Nonostante le festività pasquali appena trascorse, non si arrestano i tentativi di introduzione di oggetti non consentiti all’interno della Casa Circondariale di Avellino. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentativi di introduzione di telefoni: doppio intervento della Penitenziaria

Faceva entrare telefoni e droga in carcere: arrestato agente della polizia penitenziaria di CosenzaUn agente della penitenziaria di Cosenza è finito ai domiciliari con l'accusa di corruzione.

Tentano di far entrare droga e cellulari in carcere: intervento della PenitenziariaNella tarda serata di ieri, presso la Casa Circondariale di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria in servizio di pattuglia automontata ha...

Temi più discussi: Avellino e Ariano Irpino. Nuovi tentativi di introdurre droga nelle carceri sventato dalla Polizia Penitenziaria; Salerno, tenta di consegnare droga al figlio detenuto: bloccato dalla Penitenziaria; Tentativi di utilizzo dell'AI nella moda: a che punto siamo e perché sono spesso criticati; Esami di guida ’taroccati’: Slitta l’avvio del jammer.

Carcere di Saluzzo: sventato tentativo di introduzione di un cellulareIntorno alle ore 13,00 di oggi, presso la Casa di Reclusione di Saluzzo, la Polizia Penitenziaria ha sventato un tentativo di introduzione illecita di un telefono cellulare all’interno dell’istituto. targatocn.it

Avellino e Ariano Irpino. Nuovi tentativi di introdurre droga nelle carceri sventato dalla Polizia PenitenziariaNuovi tentativi di introduzione di droga negli istituti penitenziari: ennesima operazione della Polizia Penitenziaria. Ancora una volta la professionalità e ... teleradio-news.it

Due tentativi di furto in abitazione nel centro storico di Agnone. Gli episodi si sono verificati nella notte di sabato nel rione la Ripa, nel cuore del borgo altomolisano. Nel primo caso, i malviventi sono riusciti a forzare la porta d'ingresso e a introdursi nell'abitazio - facebook.com facebook

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