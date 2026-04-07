Nelle prime ore del mattino, una sinagoga è stata colpita da attacchi attribuiti a operazioni congiunte di forze statunitensi e israeliane. L'edificio ha subito danni significativi, con parti strutturali distrutte e suppellettili danneggiate. Non sono state riportate vittime o feriti tra i presenti al momento dell'attacco. La demolizione ha causato sconcerto tra le comunità locali e ha suscitato reazioni internazionali.

Una sinagoga nel centro di Teheran è stata completamente distrutta nel corso di un attacco degli Stati Uniti e di Israele Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. “Secondo le prime informazioni, la sinagoga Rafi-Nia. è stata completamente distrutta negli attacchi di questa mattina”, ha scritto, secondo quanto riporta la Afp, il quotidiano Shargh. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Teheran, sinagoga distrutta da attacchi Usa-Israele

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