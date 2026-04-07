Teheran invita i giovani a formare catene umane attorno alle centrali Times | Khamenei in stato di incoscienza

Teheran ha invitato i giovani a creare catene umane attorno alle centrali energetiche del paese. Nel frattempo, un articolo del Times riferisce che il leader supremo iraniano sarebbe in stato di incoscienza. La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica, con i negoziati in corso che si avvicinano alla scadenza stabilita da Washington senza segnali di progresso. La situazione rimane altamente delicata e incerta.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva e sempre più instabile, con i negoziati che si avvicinano alla scadenza fissata da Washington senza segnali concreti di svolta. Il clima tra le parti resta segnato da una crescente sfiducia reciproca, mentre sul campo si moltiplicano episodi militari che rendono ogni ora più fragile l’ipotesi di un accordo. Il nodo centrale resta lo Stretto di Hormuz, crocevia strategico per il commercio energetico globale, la cui riapertura continua a essere la richiesta principale degli Stati Uniti e dei loro alleati. Parallelamente, si intensificano le operazioni militari e le mosse indirette che coinvolgono anche altri attori internazionali, segno di una crisi che ormai ha una dimensione globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Teheran invita i giovani a formare catene umane attorno alle centrali. Times: “Khamenei in stato di incoscienza” Teheran, "Catene umane attorno alle centrali elettriche". Crosetto: "Hiroshima non ci ha insegnato nulla". I dubbi su Khamenei: "E' incosciente"Un funzionario iraniano ha invitato i giovani a formare catene umane, oggi alle 14, intorno alle centrali elettriche in vista degli attacchi... Iran, oggi è il giorno della «distruzione totale». Teheran ai giovani: «Catene umane davanti alle centrali» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Temi più discussi: Iran, funzionario invita i giovani a riunirsi nelle centrali elettriche prima degli attacchi Usa; Trump e l'ultimatum all'Iran (che scade alle 2): Possiamo distruggere il Paese in una notte. Teheran invita a creare catene umane intorno alle centrali elettriche; Medio Oriente: Teheran ai giovani: 'Formate catene umane intorno alle centrali elettriche'. L'Ue: 'Basta minacce alle infrastrutture civili iraniane' - LIVEBLOG; Appello a Teheran: i giovani formino catene umane attorno alle centrali elettriche. La diretta. L’IDF avverte gli iraniani: Non prendete i treni e Teheran invita i giovani a formare catene umane attorno alle centraliL'IDF avverte la popolazione iraniana Non prendete i treni. Ecco tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente. mam-e.it Teheran, 'giovani formino catene umane attorno a centrali elettriche'(ANSA) - ROMA, 07 APR - Un funzionario iraniano ha invitato i giovani a formare catene umane, oggi alle 14, intorno alle centrali elettriche in vista degli attacchi minacciati da Trump. La notizia è r ... tuttosport.com Altro che negoziati. Gli iraniani continuano a chiedere a Trump di mandare truppe sul terreno perché non vedono l'ora di sconfiggerli sul campo di battaglia. Ogni giorno un esponente del governo di Teheran (l'ultimo il ministro degli esteri) invita gli americani a - facebook.com facebook Il premier israeliano Benjamin #Netanyahu invita i leader mondiali a sostenere l’azione congiunta di #Israele e #StatiUniti contro #Teheran, dopo il lancio di un missile iraniano caduto nel sud del Paese. Pur riconoscendo alcuni primi segnali di supporto inte x.com