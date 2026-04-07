Teenage dream la festa anni 2000 a suon di hit di Disney Channel torna in Sicilia

Una festa dedicata agli anni 2000, con le più grandi hit di Disney Channel, è pronta a tornare in Sicilia per il terzo anno consecutivo. L’evento, molto atteso, richiama appassionati di tutte le età che vogliono rivivere i tempi delle canzoni più popolari di quel periodo. La manifestazione si svolgerà nella regione, attirando numerosi partecipanti desiderosi di ascoltare musica e condividere ricordi legati a quegli anni.

Il Teenage Dream, l’imperdibile festa anni 2000 a suon di hit di Disney Channel, a gran richiesta torna in Sicilia per il terzo anno consecutivo. L'appuntamento è al Piccolo Parco Urbano di Bagheria il 24 luglio 2026. I biglietti per l’evento, organizzato da GoMad Concerti, sono disponibili nei circuiti abituali. Teenage Dream è un posto sicuro nel quale sentirsi se stessi, la serata in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità. Una festa in continua evoluzione con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana e molti altri, che a oggi ha ospitato cantanti e attori del calibro di Laura Esquivel, Brenda Asnicar, Bart Johnson e le più famose band italiane del tempo come i Sonohra e gli Zero Assoluto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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“Miley Cyrus ha dimostrato che Disney sapeva esattamente cosa stava facendo quando, molto tempo fa, ha messo una cheerleader di Nashville in un nuovo franchising: avevano trovato una giovane donna che si sarebbe rivelata una stella duratura”. #Hanna x.com