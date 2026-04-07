Tecnici informatici aiuto cuochi personale di carrozzeria | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Questa settimana nei Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero sono state pubblicate diverse offerte di lavoro. Tra le posizioni aperte si cercano tecnici informatici, aiuto cuochi e personale di carrozzeria. Le aziende locali cercano candidati con competenze specifiche in queste aree per coprire le esigenze di vari settori produttivi e di servizi. Le richieste riguardano sia figure qualificate che persone disponibili a ruoli di supporto.