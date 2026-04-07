Tecnici informatici aiuto cuochi personale di carrozzeria | le offerte di lavoro della settimana nel novarese
Questa settimana nei Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero sono state pubblicate diverse offerte di lavoro. Tra le posizioni aperte si cercano tecnici informatici, aiuto cuochi e personale di carrozzeria. Le aziende locali cercano candidati con competenze specifiche in queste aree per coprire le esigenze di vari settori produttivi e di servizi. Le richieste riguardano sia figure qualificate che persone disponibili a ruoli di supporto.
Tecnici informatici, aiuto cuochi, personale di carrozzeria. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero. Ecco gli annunci attivi fino a martedì 14 aprile. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata "Incontro domanda offerta" sul sito internet PiemonteTu. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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