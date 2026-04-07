Cosa: Lo spettacolo teatrale Tecniche di Lavoro di Gruppo Appunti per uno Schiuma Party, secondo appuntamento della rassegna under 35 “Green Days”. Dove e Quando: All’Argot Studio di Roma, con due repliche: sabato 18 aprile alle 19:30 e domenica 19 aprile alle 17:30. Perché: Una satira brillante che affronta con toni grotteschi e ironici il divario generazionale, esplorando l’importanza dell’arte e dell’educazione in una società contemporanea alla deriva. Approda all’Argot Studio lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Pietro Cerchiello, arricchito dalla preziosa regia di Ariele Celeste Soresina. Questo appuntamento rappresenta un momento centrale della terza edizione di “Green Days – nel tempo che resiste”, l’ormai nota rassegna dedicata interamente alle creatività Under 35. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - “Tecniche di Lavoro di Gruppo”: il Teatro Resiste a Roma

Roma in Lega B: chi è Roberto Carmenati, il membro del gruppo di lavoroNel percorso di rilancio del basket nella capitale italiana, emerge con forza il nome di Roberto Carmenati, recentemente coinvolto nel gruppo di...

Roma: pini Fori Imperiali, riunito il gruppo di lavoro per interventi sulle alberatureUn incontro tecnico per il futuro dei pini di via dei Fori Imperiali ha avuto luogo oggi a Roma.

Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

Temi più discussi: Tecniche di lavoro di gruppo; Stato di agitazione per gli Istituti Tecnici proclamato dalla FLC CGIL: convocazione al Ministero del Lavoro; Nuove opportunità di lavoro nel settore metalmeccanico: selezioni aperte per addetti/e al montaggio e alla manutenzione; Assunzioni agevolate, salta l’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro su SIISL.

Tecnici informatici, aiuto cuochi, personale di carrozzeria: le offerte di lavoro della settimana nel novareseTecnici informatici, aiuto cuochi, personale di carrozzeria. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero. novaratoday.it

Per il lavoro nell’IT bastano competenze tecniche? È più difficile avere una famiglia? La risposta a stereotipi e pregiudizi su donne e tecnologiaChe nel mondo del lavoro le donne affrontino diverse sfide non è una novità, ma che nel settore dell’IT le sfide siano maggiori è quasi una certezza. Da un lato, c’è quella di costruire una carriera ... corriere.it

Dall'università al lavoro con ER.GO e Unife: ad aprile tanti nuovi appuntamenti dedicati chi si laurea e si affaccia al mondo del lavoro. Seminari informativi e formativi su tecniche e strumenti per la ricerca di lavoro e sulle opportunità di mobilità internazionale - facebook.com facebook

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