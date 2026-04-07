Taylor Frankie Paul lascia i Mormoni | È un atto di liberazione

Il 5 aprile 2026, in occasione della Pasqua, Taylor Frankie Paul ha comunicato di aver deciso di allontanarsi dalla comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dei Giorni Posteriori. La sua scelta è stata annunciata pubblicamente, definendola come un atto di liberazione. La notizia ha suscitato attenzione tra i suoi sostenitori e i membri della comunità religiosa.

Taylor Frankie Paul ha annunciato il 5 aprile 2026, in coincidenza con la festività di Pasqua, la decisione di allontanarsi dalla comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dei Giorni Posteriori. La scelta di staccarsi dall’organizzazione religiosa in cui è cresciuta arriva in un momento di profonda crisi personale e professionale. La trentunenne ha condiviso questo percorso attraverso le sue storie su Instagram, utilizzando l’immagine di un cuore bendato per sottolineare il peso emotivo della transizione. Nonostante il distacco formale, ha precisato che manterrà sentimenti di stima e affetto verso la fede mormone, intendendo persino frequentare occasionalmente i luoghi di culto insieme ai propri familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taylor Frankie Paul lascia i Mormoni: “È un atto di liberazione Scandalo a The Bachelorette: il video choc di Taylor Frankie Paul cambia tutto: lo show è cancellato a 3 giorni dal debuttoA pochi giorni dalla messa in onda della nuova stagione di The Bachelorette, un video scioccante ha cambiato tutto, mandando in aria i preparativi... Scandalo a “The Bachelorette”: spunta un video choc di Taylor Frankie Paul che picchia il fidanzato, la ABC costretta a cancellare la stagione a tre giorni dal viaDoveva essere la stagione del rilancio, la mossa a sorpresa per risollevare gli ascolti di un format in forte affanno. Temi più discussi: Taylor Frankie Paul arrestata per violenza domestica: annullato The Bachelorette; Il corteggiatore di Bachelorette di Taylor Frankie Paul spara alla sua costar di Mormon Wives Jessie Draper; Taylor Frankie Paul interpreta l’ex di Dakota Mortensen in The Alex Cooper Show; Taylor invia messaggi al concorrente di Bachelorette di Frankie Paul, Jesse Draper. Is Taylor Frankie Paul engaged after ABC pulled 'The Bachelorette'?Add Yahoo as a preferred source to see more of our stories on Google. ABC cancelled The Bachelorette after new lead Taylor Frankie Paul's arrest video was dropped by TMZ, but reportedly, Taylor ... yahoo.com Scandalo a The Bachelorette: spunta un video choc di Taylor Frankie Paul che picchia il fidanzato, la ABC costretta a cancellare la stagione a tre giorni dal viaL'influencer di 'Mormon Wives' filmata mentre aggredisce l'ex fidanzato: la ABC costretta a cancellare il reality show ... ilfattoquotidiano.it