Taxi | nuovi orari e più auto al via il test di 6 mesi

Stasera alle 19, un incontro tra l’assessore alla mobilità, un rappresentante della CNA e un ex tassista ora titolare di Ncc, discuterà i dettagli di un test di sei mesi che prevede l’introduzione di nuovi orari e un aumento delle auto in servizio nel settore dei taxi. La discussione si concentrerà sulle modifiche temporanee e sulle modalità di implementazione di questa iniziativa.

L’assessore alla mobilità Luca Zanacchi, insieme a Catalin Cornovac della Cna e all’ex tassista e attuale titolare di Ncc Luca Voltolini, analizzerà stasera alle 19.30 l’ultima puntata di Punto e a capo su Cr1 canale 19. Al centro del dibattito c’è il nuovo regolamento per il trasporto pubblico non di linea, nato dopo un percorso di trattative complesso. Nuovi orari e disponibilità per i cittadini. Il servizio taxi subirà una modifica significativa nell’estensione oraria: l’attività inizierà alle 5 del mattino, anticipando l’orario precedente delle 6, mentre si concluderà all’una di notte invece che a mezzanotte. Queste variazioni rispondono a una richiesta della commissione Taxi, che gestisce anche le auto a noleggio con conducente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taxi: nuovi orari e più auto, al via il test di 6 mesi Leggi anche: Napoli, stretta sulla movida a Piazza Bellini: nuovi orari e stop all’asporto notturno per due mesi Esenzione dai ticket sanitari, quattro nuovi sportelli per la "grande affluenza" al Maggiore. I nuovi orariOltre alle diverse sedi con un Centro unico prenotazione, restano attive le altre strutture per l'accesso all'agevolazione, come Caritas e Ics Dal 1°... Ho Comprato DUE AUTO a MONACO! | Investimenti in Porsche Temi più discussi: Taxi, dal 1° aprile nuove tariffe, nuove fasce orarie e il sabato giorno di piena operatività; Bando taxi, firmata la delibera per il rilascio di 41 licenze per il trasporto disabili; Arriva il taxi sharing: a Quartu si viaggia in comune per abbattere i costi. Come funziona il nuovo servizio; Pochi taxi e bus tagliati: Milano apre ai minibus privati in pooling. Taxi, da 1° aprile nuove fasce orarie, nuove tariffe e piena operatività il sabatoCremona, 30 marzo 2026 - Dopo il bando NCC (noleggio con conducente) grazie al quale sono state concesse 13 nuove licenze NCC in città, dopo la modifica del Regolamento comunale su taxi e NCC, entrato ... welfarenetwork.it Rivoluzione per il servizio taxi: aumenta fascia orario di servizioDopo il bando Ncc (noleggio con conducente) grazie al quale sono state concesse 13 nuove licenze Ncc in città, ... cremonaoggi.it Ciao a Tutti ragazzi...Avete contatti per un taxi da Santiago all'aeroporto di Santiago Devo partire molto.presto al mattino e non ci sono mezzi di trasporto pubblici a quell'ora. Grazie per chi potrà rispondere. Ps: il cammino... L'esperienza più bella della mia V - facebook.com facebook Cosmoprof, a Bologna come cambia la viabilità: «Più bus, taxi, navetta dall’aeroporto, smart working e gli orari di chiusura della tangenziale» x.com