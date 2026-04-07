Nella discussione sulla presenza di ex calciatori nelle istituzioni calcistiche italiane, si segnala che alcuni di loro sono già coinvolti e hanno contribuito alla rielezione del presidente della federazione con il 98% dei voti. Questa situazione viene commentata come una conferma della loro presenza nel sistema e del sostegno ricevuto. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio.

. Il commento dell’ex difensore di Juve e Nazionale. L’ex centrocampista di Juventus e Inter, leggenda della Nazionale campione del mondo nel 1982, ha rilasciato una dura intervista a La Repubblica analizzando il momento drammatico del calcio italiano. Marco Tardelli non ha usato mezzi termini per criticare l’immobilismo dei vertici federali dopo la terza esclusione consecutiva dalla rassegna iridata. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’attacco ai vertici e il fallimento del sistema. Secondo Tardelli, il tempo dei dibattiti è scaduto: « Sono anni che riflettiamo, parliamo, discutiamo e poi sentiamo: è arrivato davvero il momento di prendere decisioni, rivoluzionare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tardelli duro: «Ex calciatori in FIGC? Ci sono già e hanno rieletto Gravina col 98%»

Il naufragio di Gravina: rieletto col 98,7% dei voti, oggi tutti vogliono la sua testaFino allo scorso anno il presidente della Federcalcio viaggiava "a vele spiegate".

Calcagno (presidente AIC): «Il problema non è solo la FIGC. Gravina rieletto? Non credo. Alla guida ci vuole questo tipo di profilo»di Francesco SpagnoloCalcagno ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha analizzato il problema del calcio italiano soffermandosi anche su Gravina...

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Tardelli duro: Ex calciatori in Figc? Ci sono già, anche allenatori, ma cos'hanno fatto? Perché il 98% aveva rieletto Gravina?Marco Tardelli dice la sua sulla crisi del calcio italiano. calciomercato.com

Tardelli duro sul calcio italiano: Chi deve agire fa finta di nulla. Perché Gravina aveva il 98%?Sono anni che riflettiamo, parliamo, discutiamo e poi sentiamo: è arrivato davvero il momento di prendere decisioni, rivoluzionare.. tuttomercatoweb.com