Tarantole nel menu istrici nel bagno alligatori e blackout continui | ritiro aziendale finisce malissimo

Nel 2017, una società tecnologica organizzò un ritiro aziendale in Honduras coinvolgendo 120 dipendenti, con un budget di circa mezzo milione di dollari. L’evento, a tema “Survivor”, prevedeva attività avventurose e ambientazioni esclusive, ma si concluse con problemi pratici come tarantole nel menu, istrici nel bagno, alligatori e frequenti blackout. La vicenda attirò l’attenzione per il suo esito negativo e le difficoltà incontrate durante il soggiorno.