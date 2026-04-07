Tarantole nel menu istrici nel bagno alligatori e blackout continui | ritiro aziendale finisce malissimo
Nel 2017, una società tecnologica organizzò un ritiro aziendale in Honduras coinvolgendo 120 dipendenti, con un budget di circa mezzo milione di dollari. L’evento, a tema “Survivor”, prevedeva attività avventurose e ambientazioni esclusive, ma si concluse con problemi pratici come tarantole nel menu, istrici nel bagno, alligatori e frequenti blackout. La vicenda attirò l’attenzione per il suo esito negativo e le difficoltà incontrate durante il soggiorno.
Nel 2017 la società tech Plex spedì 120 dipendenti in Honduras per un ritiro aziendale da mezzo milione di dollari a tema 'Survivor'. Risultato? Un incubo di una settimana: E. coli per il CEO, tarantole nel piatto, formiche rosse, carne cruda e molte altre 'criticità". Il culmine: alcuni dipendenti rimasero bloccati su un’isola. Oggi, dopo anni di leggenda interna, i sopravvissuti hanno raccontano tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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