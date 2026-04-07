La Confartigianato di Imperia ha espresso preoccupazione riguardo al bando sulle concessioni balneari a Taggia, sottolineando che i nuovi criteri potrebbero mettere a rischio le attività imprenditoriali della zona. L’associazione ha evidenziato come le norme aggiornate possano creare difficoltà alle imprese locali, senza però proporre soluzioni alternative o commenti su eventuali interventi delle autorità.

La Confartigianato di Imperia esprime forte disappunto per i termini del bando sulle concessioni balneari a Taggia, ritenendo che le nuove norme penalizzino le imprese locali. La contestazione nasce dopo la partecipazione dell’associazione al consiglio comunale dello scorso 30 marzo. L’amarezza dell’ente associativo scatta in risposta a criteri di assegnazione che vengono percepiti come distanti dalla realtà economica del territorio. Secondo l’organizzazione, le regole attuali non offrono soluzioni concrete per proteggere le piccole e medie imprese della zona. Queste stesse realtà produttive sono state, nel corso degli anni, il motore che ha permesso di mantenere alti gli standard qualitativi dei servizi e di garantire una crescita costante del turismo a Taggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taggia, bando balneari: Confartigianato denuncia rischi per le imprese

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