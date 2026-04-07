Svolta per le imprese | stop all' uso improprio del termine artigianale

Il 7 aprile segna l'entrata in vigore della legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese, portando con sé una novità significativa per le imprese italiane. Tra le disposizioni, quella che limita l'uso improprio del termine

La nuova legge tutela i consumatori e le migliaia di eccellenze del territorio scaligero con sanzioni che partono da 25mila euro Il 7 aprile è una data importante per la trasparenza del mercato grazie all'entrata in vigore della legge annuale Pmi. Da oggi, l’impiego delle denominazioni “artigianato” e “artigianale” sarà riservato esclusivamente alle imprese regolarmente iscritte all'apposito albo della Camera di Commercio, ponendo fine a un’era di ambiguità normativa che ha spesso generato incertezza e favorito la concorrenza sleale. Chi utilizzerà impropriamente questi termini in insegne, marchi o comunicazioni commerciali rischia sanzioni pesantissime, con multe che partono da un minimo di 25mila euro e possono arrivare fino all’1% del fatturato annuo per ogni singola violazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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