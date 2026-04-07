Dal 10 aprile si prevede un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, con possibili variazioni nel clima e nelle temperature. Le previsioni indicano un nuovo scenario atmosferico che potrebbe influenzare le attività quotidiane e il tempo nelle regioni interessate. Le informazioni sono state comunicate attraverso aggiornamenti meteo che segnalano modifiche nelle condizioni climatiche a partire dalla data indicata.

Godetevi queste belle giornate perchè da venerdì 10 aprile le condizioni atmosferiche potrebbero cambiare bruscamente e segnare l'inizio di un periodo nuovamente più dinamico e fresco. Dopo alcuni giorni di tempo mite, persino caldo in Valpadana e sulla Sardegna, l’anticiclone che ha dominato il quadro barico sembra destinato a subire un attacco su più fronti a partire da venerdì 10 aprile. I modelli indicano l’ingresso di una massa d’aria fredda da nord-est che innescherà un impulso instabile destinato a scorrere lungo la fascia adriatica e a propagarsi verso il Centro-Sud. Quello che oggi appare probabile è un cambio di regime che potrebbe durare diversi giorni, con finestre di maltempo alternate a pause. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Svolta meteo, dal 10 aprile cambia tutto

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