Super Sinner e Bolt si complimenta A Montecarlo spazza via Humbert

A Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto il suo match contro Ugo Humbert in 64 minuti, con il punteggio di 6-3, 6-0. L'italiano ha dominato l'incontro sulla terra rossa, lasciando poco spazio all’avversario. La partita si è conclusa con un risultato netto, dimostrando la buona forma di Sinner sulla superficie rossa. In precedenza, anche altri giocatori si erano qualificati per i turni successivi del torneo.

La terra rossa non è poi così male deve aver pensato Jannik Sinner dopo aver battuto in soli 64 minuti il francese Ugo Humbert, letteralmente spazzato via dall’altoatesino con un 6-3, 6-0 che dice tutto sull’andamento della partita. Debutto senza patemi dunque per Jannik Sinner a Montecarlo, nel primo Masters 1000 stagionale sulla terra: il n. 2 del mondo, che vincendo il torneo tornerebbe in vetta alla classifica ha anche aggiornato i numeri nei tornei del Masters 1000: con il successo su Humbert 18 vittorie consecutive con 36 set di fila. Ad assistere al match di Sinner anche l’ex fuoriclasse di atletica leggera Usain Bolt che si è congratulato con Jannik dopo la vittoria: “E’ una persona molto normale, il successo non lo ha mai cambiato. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Super Sinner e Bolt si complimenta A Montecarlo spazza via Humbert Leggi anche: LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte con il francese al servizio Sinner-Bolt, incontro tra fenomeni a Montecarlo: Jannik spiega la sua emozioneDopo la vittoria contro Humbert, Jannik Sinner ha incontrato Usain Bolt a Montecarlo: guarda il video. Argomenti più discussi: Montecarlo, c’è un super tifoso per Sinner: in tribuna spunta Bolt; Montecarlo, c’è un super tifoso per Sinner: in tribuna spunta Bolt; Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv. ALLEZ SINNER! Esordio super positivo per Jannik che elimina Humbert con un netto 6-3/6-0 e approda al secondo turno del 1000 di Monte Carlo! Ora l’attende il vincente della sfida tra Cerundolo e Machac. - facebook.com facebook Sinner, Berrettini e Alcaraz: super martedì su Sky #SkySport #AtpMonteCarlo #Tennis x.com