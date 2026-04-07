Durante il fine settimana di Pasqua, le sale cinematografiche hanno registrato un incasso complessivo di 8 milioni di euro, segnando una ripresa rispetto ai risultati del mese precedente. Questo aumento si è verificato dopo un marzo caratterizzato da risultati deludenti, e ha riguardato in particolare il film con protagonista il personaggio di

Il week-end di Pasqua ha fatto risorgere anche gli incassi delle sale, dopo un marzo deludente. Il fine settimana, infatti, ha registrato un botteghino complessivo da 8.838.113 euro, ovvero il 79% in più rispetto a sette giorni fa. Del resto, aprile sta viaggiando, nei suoi primi giorni, con saldo decisamente attivo rispetto agli anni precedenti. Merito della performance è certamente di Super Mario Galaxy – Il film (foto) che ha messo in cassa, in quattro giorni, ben 5.153.757 euro (che diventano 6.434.865 considerando anche il mercoledì del debutto). Ha esordito molto bene (secondo, con 1.253.272) anche The Drama – Un segreto è per sempre, il thriller disturbante, con Zendaya e Pattinson, la cui serenità di coppia è sconvolta da un segreto rivelato, film che piace molto al pubblico femminile, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Super Mario", incassi al top

Super Mario Galaxy debutta al primo posto nei cinema italiani: più di un milione di euro d’incassiSuper Mario Galaxy: Il Film conquista il box office italiano e americano nel giorno di uscita.

Super Mario Galaxy: l’epico trailer finale svela il viaggio interstellare di Mario e LuigiUniversal Pictures ha appena rilasciato il trailer finale italiano di Super Mario Galaxy – Il Film, l’attesissimo nuovo capitolo cinematografico nato...

‘Super Mario Galaxy Movie’ Breaks April Box Office Record

Temi più discussi: Super Mario Galaxy - Il Film ottiene grandi incassi al botteghino e due record in un colpo solo all'uscita; Super Mario Galaxy: Il Film è già nella storia, infranto un record al debutto in sala; Ora Nintendo vuole spremere Super Mario; Super Mario Galaxy – Il film supera i tre milioni – Il box office di venerdì 3 aprile.

Super Mario Galaxy - Il Film ha incassato 372,5 milioni di dollari al lancioA quanto pare le prestazioni di Super Mario Galaxy - Il Film al debutto sono estremamente simili a quelle di Super Mario Bros - Il Film, con 372,5 miloni di dollari a livello internazionale. multiplayer.it

Super Mario Galaxy: tutti i nuovi record stabiliti al box officeIl secondo capitolo della saga cinematografica di Universal, Illumination e Nintendo ha stabilito diversi record al box office: ecco quali ... cinema.everyeye.it

Super Mario Galaxy il Film divide critica e pubblico: 91% di score da parte degli spettatori su Rotten Tomatoes, ma soltanto il 43% per la critica. I fan apprezzano la fedeltà ai videogiochi, i riferimenti e l'espansione dell'universo narrativo con personaggi come - facebook.com facebook

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