Il film ispirato a Super Mario Galaxy ha ottenuto un successo importante durante il periodo di Pasqua, raggiungendo 373 milioni di dollari di incassi a livello mondiale. In Italia, il film ha incassato più di sei milioni di euro al botteghino. La pellicola ha riscosso grande interesse tra gli appassionati di videogiochi Nintendo e tra il pubblico che ha scelto di vedere il film nelle sale.

373 milioni di dollari di incassi globali, oltre sei milioni di euro al botteghino italiano, il tutto per la gioia dei fan dei videogiochi Nintendo (e dei produttori). Universal e Illumination festeggiano il successo strepitoso di Super Mario Galaxy: Il film, re del botteghino pasquale capace di infrangere parecchi record diventando la quarta migliore uscita di sempre. 372,5 milioni di incassi globali, tra cui i 190 raccolti in cinque giorni in 4.252 sale americane. Molto bene anche l'Italia dove le avventure dell'idraulico più passo del mondo sono state premiate con 6,4 milioni di euro di incassi e 919.888 presenze (dati Cinetel). Se si guarda in dettaglio il botteghino USA, Comscore indica che quasi due terzi degli americani accorsi al cinema per vedere il sequel animato non erano spettatori . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super Mario Galaxy: Il film è il re del box office di Pasqua

Pasqua da record per Super Mario Galaxy: il Box Office ITALIA vola oltre gli 8 milioniIl baffuto idraulico di casa Nintendo non conosce ostacoli e, dopo aver fatto segnare numeri da capogiro al debutto mondiale, ha letteralmente...

‘Super Mario Galaxy’ incassa 48 milioni di dollari al box officeSuper Mario Galaxy ha fatto faville al botteghino venerdì ed è sulla buona strada per un weekend di apertura esplosivo.

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Il lancio di Super Mario Galaxy: Il Film al Cityplex Moderno è stato un viaggio incredibile, ma la parte migliore siete stati voi! Vedere la sala così piena di energia (e di cappellini rossi) ci ha fatto sentire proprio come se avessimo appena preso una Super Stella. - facebook.com facebook