Il Comitato Direttivo dell'Unione delle Province Italiane ha deciso di chiedere al Governo fondi aggiuntivi e interventi tempestivi per le province di Puglia, Molise e Abruzzo, colpite da recenti eventi meteorologici intensi. Le aree interessate si trovano isolate a causa dei danni alle infrastrutture stradali provocati dal maltempo. La richiesta si è svolta all’unanimità durante l’incontro, con l’obiettivo di garantire interventi immediati e supporto alle zone colpite.

Il Comitato Direttivo Upi ha approvato all’unanimità un ordine del giorno per richiedere al Governo interventi immediati e fondi extra a sostegno delle Province di Puglia, Molise e Abruzzo, colpite da un grave maltempo che ha devastato le infrastrutture stradali. L’obiettivo primario è il ripristino rapido dei collegamenti interrotti. Le autorità locali chiedono l’installazione di passaggi provvisori dove i ponti sono crollati, così da eliminare l’isolamento di intere frazioni e riportare la sicurezza sulla rete viaria provinciale. Dall’emergenza strutturale alla mobilità dei territori. Le criticità più aspre riguardano il collasso di opere d’arte e la persistenza di smottamenti che hanno costretto a chiudere diversi tratti di strade provinciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sud isolata dal maltempo: l’Upi chiede fondi e ponti provvisori

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