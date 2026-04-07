Strongoli | asfalto a pezzi voragine risucchia auto in strada

A Strongoli, questa mattina, una voragine si è aperta improvvisamente lungo la Strada Provinciale 53 in via Provvidenza, inghiottendo una Lancia Y parcheggiata nei pressi. La strada presenta asfalto danneggiato e pezzi di superficie che si staccano, creando una situazione di pericolo per gli automobilisti. Non risultano persone ferite, ma l’area è stata transennata per permettere interventi di riparazione.

Una Lancia Y parcheggiata lungo la Strada Provinciale 53 a Strongoli è stata inghiottita da una voragine formatasi improvvisamente in via Provvidenza questa mattina. L’evento, avvenuto nel tratto urbano della carreggiata, ha causato danni materiali significativi senza fare vittime. Il cedimento del manto stradale ha trasformato l’asfalto in un cratere di dimensioni considerevoli, risucchiando il veicolo che si trovava regolarmente fermo a bordo strada. La dinamica rapida del crollo ha generato forte apprensione tra i passanti e i residenti della zona, che hanno immediatamente allertato le autorità competenti. Fortunatamente, al momento del collasso non c’erano persone all’interno dell’automobile né individui che camminavano nelle immediate vicinanze della zona interessata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strongoli: asfalto a pezzi, voragine risucchia auto in strada “Tutto in un attimo!”. Voragine si apre nella strada: le auto sprofondanoMomenti di forte tensione in strada quando due veicoli fermi a un incrocio, in attesa del verde, sono stati improvvisamente inghiottiti da una... Gigantesca voragine sulla strada: uomo viola il divieto e ci finisce dentro con l’autoCi sono momenti in cui la vita ci ricorda quanto tutto possa cambiare in un istante.