Strage in caserma | assolto il killer sotto accusa i medici

Un brigadiere dei Carabinieri è stato assolto dalla giustizia militare nell’ambito del procedimento riguardante l’uccisione di un luogotenente avvenuta il 27 ottobre 2022 in una caserma della provincia di Como. La vicenda ha portato all’accusa nei confronti dei medici, mentre il militare coinvolto è stato definitivamente dichiarato non colpevole. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione del brigadiere, mantenendo aperti i dubbi sulla gestione medica dell’episodio.

Antonio Milia, un brigadiere dei Carabinieri, è stato definitivamente assolto dalla giustizia militare per l’uccisione del luogotenente Doriano Furceri, avvenuta il 27 ottobre 2022 presso la caserma di Asso, in provincia di Como. La sentenza definitiva riconosce un vizio totale di mente dovuto a un disturbo delirante. L’episodio tragico si è consumato nel tardo pomeriggio di quel giorno d’autunno, quando il militare ha lasciato il proprio alloggio di servizio per recarsi all’interno della struttura. In quell’occasione ha incontrato il suo superiore, percependo in lui un comportamento persecutorio. Secondo quanto emerso, Milia ha interpretato il saluto del luogotenente Furceri come un gesto di derisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strage in caserma: assolto il killer, sotto accusa i medici Ravenna: 8 medici sotto accusa, la Procura chiede un annoQuattro occhi si incrociano in una stanza di udienza a Ravenna questa mattina, dove otto medici delle Malattie Infettive dell’ospedale locale stanno... Medici dell'ospedale sotto accusa, Arci Ravenna: "A loro va la nostra solidarietà""Senza entrare nel merito della questione giudiziaria, riteniamo almeno molto grave la “gogna” mediatica che alcuni commentatori hanno già costruito... Argomenti più discussi: Antonio Milia, l’assoluzione è definitiva: il brigadiere che uccise il superiore affetto da disturbo delirante; 22 anni in carcere da innocente: la storia di Giuseppe Gulotta. Giuseppe Gulotta: chi è l’uomo assolto dopo oltre vent’anni di carcere da innocenteGiuseppe Gulotta è diventato il simbolo di uno dei più gravi errori giudiziari italiani: accusato per la strage di Alcamo Marina. newsmondo.it Strage rapido 904, assolto Totò RiinaPer l’ex Capo dei capi di Cosa nostra finisce una storia lunga 30 anni. Totò Riina è stato infatti assolto dall’accusa di essere il mandante della strage del Rapido 904 del 23 dicembre 1984. Il pm ... affaritaliani.it Strage di Locri, vittima innocente: l’omicidio di Carmelo Siciliano: Era il 23 giugno 1967, quando la tranquillità della piazza del mercato di Locri fu tragicamente spezzata da una furiosa sparatoria in stile “gangsterismo all’americana”. Carmelo Siciliano, un... - facebook.com facebook Da oggi rientra in attività in Svizzera l'ambasciatore italiano che mercoledì sarà a Crans-Montana per un momento di raccoglimento al memoriale dedicato alle vittime della strage di Capodanno x.com