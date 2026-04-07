Un episodio insolito si è verificato presso un centro sanitario, dove alcune persone si sono assembrate per ottenere una nuova pillola contro il fumo. Si tratta di un farmaco chiamato Citisina, commercializzato come aiuto per smettere di fumare. Alcuni testimoni riferiscono che il farmaco avrebbe avuto effetti immediati nel ridurre il desiderio di sigarette. Nessuna informazione ufficiale sulle caratteristiche o sui risultati di studi clinici è stata ancora resa nota.

Il nuovo farmaco "antifumo" fa miracoli? Sembrerebbe così e cioè che la pillola di Citisina spenga d’amblè la voglia di fumare. Ed il nostro Centro Antifumo dell’Aoup è subissato di richieste. "Decine e decine di nuove prenotazioni. Abbiamo dovuto allungare la lista di attesa di ben tre mesi": dice il prof. Francesco Pistelli pneumologo e coordinatore del Centro antifumo di Cisanello. Lo stesso Pistelli riporta nell’alveo della scientificità, il potere "miracolistico" della Citisina. "Sui media stanno passando tre parole, concetti chiave: nuovo farmaco, cessazione automatica dal fumo, e gratuità. Bene. In primis il farmaco non è nuovo. Veniva già usato negli anni 60 soprattutto nei Paesi dell’Est Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stop fumo È assalto al centro Aoup per avere la pillola "miracolosa"

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