Stop alla torre di 30 metri a Castelvenere | Mastella difende il Sannio

Pellegrino Mastella, consigliere regionale della Campania, ha confermato il suo appoggio alla scelta dell’amministrazione comunale di Castelvenere di opporsi all’installazione di un ripetitore per le telecomunicazioni in un’area agricola di pregio. La decisione è stata presa dal sindaco Alessandro Di Santo e riguarda una torre di 30 metri che avrebbe dovuto essere costruita nella zona.

Pellegrino Mastella, consigliere regionale della Campania, ha espresso il suo sostegno fermo alla decisione dell’amministrazione di Castelvenere, guidata dal sindaco Alessandro Di Santo, di opporsi all’installazione di un ripetitore per le telecomunicazioni in una zona agricola di valore. L’intervento nasce dalla necessità di proteggere un territorio che vede in Castelvenere un polo fondamentale per la produzione vitivinicola della regione. L’opera contestata prevede l’erezione di una struttura alta più di 30 metri, un volume che rischierebbe di alterare profondamente l’estetica e l’identità di un paesaggio considerato prezioso sia sotto il profilo culturale che economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop alla torre di 30 metri a Castelvenere: Mastella difende il Sannio Acqua nel Sannio: Fermare subito Sannio Acque srl dopo lo stop alla Grande AdduzioneTempo di lettura: 3 minutiIl Comitato Sannita Acqua Bene Comune torna a denunciare con forza il fallimentare percorso di privatizzazione del servizio... Elettrodotto Terna, l’appello di Benevento e Sannio Insieme: “Mastella guardi anche alla sua città”Tempo di lettura: 1 minutoCome gruppo Benevento e Sannio Insieme, sentiamo il dovere di intervenire nel dibattito che si è aperto sull’elettrodotto... Temi più discussi: Stop alle auto, nasce la nuova piazza di via Torre Tonda: quando inizieranno i lavori; Castelvenere dice no alla torre del colosso delle telecomunicazioni: battaglia per il paesaggio del vino tra sviluppo e tutela; Messina, i lavori a Torre Faro: da martedì la nuova posa delle basole montate male - RTP; Il cavallo e la torre 2025/26 - No Kings - 30/03/2026 - Video. Torre Annunziata, lavori nella darsena: stop alla navigazione nel canaleLa Guardia Costiera di Torre Annunziata ha emanato un’ordinanza che dispone limitazioni alla navigazione nello specchio acqueo della canaletta di accesso alla darsena in concessione ... torresette.news Torre Milano, pm chiede otto condanne e confisca: Impietosa operazione di sfregio del territorioPesante richiesta di condanna fino a due anni e quattro mesi per gli imputati nel processo per il progetto edilizio di via Stresa ... milano.repubblica.it Stop all'uso di sigarette tradizionali ed elettroniche su tutti i lidi della città. Previste anche multe di 500 euro per i trasgressori facebook Roma: lesione per Mancini, stop di 2-3 settimane. Il difensore rientrerà a maggio dopo esser uscito all'intervallo con l'Inter #ANSA x.com