Dal 19 marzo, la scuola secondaria di primo grado Sant’Ambrogio di Parabiago è riconosciuta come il primo istituto più sicuro della Lombardia. La certificazione arriva dopo le verifiche condotte a livello regionale, che hanno valutato le misure di prevenzione e tutela adottate dall’istituto. La scuola si distingue per aver ridotto significativamente episodi di bullismo rispetto ad altre strutture della regione.

La scuola secondaria di primo grado Sant’Ambrogio di Parabiago ha ottenuto, a partire dal 19 marzo, il primato regionale come primo istituto sicuro della Lombardia. Il riconoscimento arriva dopo l’applicazione del protocollo Fidae per contrastare cyberbullismo, bullismo e abusi. Questo traguardo non è frutto di una semplice formalità, ma l’esito di un programma formativo complesso e condiviso. L’obiettivo principale è stato quello di elevare gli standard della qualità ambientale e potenziare i sistemi di protezione per ogni studente. Il percorso ha un impegno corale, coinvolgendo non solo il corpo docente e gli alunni, ma includendo attivamente anche le famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop al bullismo: Parabiago vince il primato di scuola sicura

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